Maneras de abrazarse en la cuarentena

El Covid-19 no solo ha obligado a los países del mundo a cerrar sus fronteras, o resguarda a las personas en sus hogares y de esa manera frenando su economía, sino también insto a no hacer una acción, que quizás sea la más sincera de todas, el abrazo.

Es por tal motivo, que una ciudadana canadiense, quien se encontraba frustrada de poner abrazar a su madre, creó un “guante de abrazo” con una lona transparente dotada de mangas para poder tener ese contacto tan esperado a través del plástico.

Esta idea fue replicada por muchas personas, que subieron en videos estas acciones a sus redes sociales, tal es el caso de dos pequeños primos en Kentucky abrazándose y llorando después de semanas separados por la cuarentena

“No esperábamos que reaccionaran como lo hicieron”, dijo Amber Collins, quien grabó la reunión de su hijo de ocho años, Huckston, con su prima Rosalind Arnett, de diez. “Estaban tan contentos que no supieron cómo expresarse, excepto llorar. Este abrazo muestra cuán poderoso es realmente el contacto humano”.

No solo extrañamos los abrazos: los necesitamos. El afecto físico reduce el estrés al calmar nuestro sistema nervioso simpático, que durante tiempos de preocupación libera en nuestros cuerpos dañinas hormonas de estrés. En una serie de estudios, solo tomarse de las manos con un ser querido redujo la angustia producida por una descarga eléctrica.

“Los humanos tienen vías cerebrales que están específicamente dedicadas a detectar el contacto afectivo”, dice Johannes Eichstaedt, científico de computación social y profesor de psicología en la Universidad de Stanford. “El contacto afectivo es el modo en que nuestros sistemas biológicos comunican entre sí que estamos seguros, que somos amados, y que no estamos solos”.

Por su parte, Linsey Marr, científica de aerosoles de Virginia Tech y una de las principales expertas mundiales en enfermedades transmitidas por el aire, explica que hay algunas fotrmas posibles de abrazarnos sin generar un contagio entre las personas, como apuntar sus caras en direcciones opuestas, la posición de tu rostro es lo más importante. No hables ni tosas mientras abrazas. Y hazlo rápido. Acérquense y abrácense brevemente. Cuando termines, no demores. Retrocede rápido para no respirar en la cara del otro. Lávate las manos después.

Y tratar de no llorar. Las lágrimas y el goteo nasal incrementan el riesgo de entrar en contacto con más fluidos que contienen el virus.

1) NO ABRACES cara a cara.

2)NO ABRACES con las mejillas juntas, mirando a la misma dirección.

3) SI ABRAZA mirando en direcciones opuestas

4) SI PERMITE que los niños te abracen alrededor de las rodillas o la cintura

5) SI BESA a tu nieto en la parte trasera de la cabeza