Manzanas caramelizadas 😍 Insumos: 4 manzanas rojas medianas 300 gramos azúcar 1/2 cucharada colorante rojo 1/2 limón 100 gramos mantequilla 2 cucharadas soperas agua Frutillas Uvas Dulces varios Chocolate blanco Chocolate negro Brigadeiro Almendras picadas Palitos de picole Palitos de anticucho Preparación: Lava las manzanas y sécalas sin pelarlas, luego quítales los rabos. En una cacerola, pon el azúcar, el agua y el zumo del limón a fuego muy suave. Remueve constantemente para que el azúcar se derrita sin quemarse. Cuando esté derretido, añade la mantequilla y vuelve a calentar el preparado a fuego suave. Remueve hasta que se forme el almíbar. Cuando notes que el almíbar empieza a tomar color en los bordes, apaga inmediatamente el fuego. Luego, agrega el colorante rojo al preparado y mezcla bien. Ahora, mete las manzanas en el almíbar rojo de una en una, dándoles la vuelta para que el caramelo quede bien impregnado. Una vez listas, escurre y deja reposar las manzanas acarameladas en el papel cera o manteca, que previamente haz extendido en la mesa. Espera unos minutos para que el caramelo se enfríe. Y listo: puedes servirlas al instante o guardarlas en el refrigerador. #CocinerosBolivianos #Manzana #manzanas #apple

A post shared by Cocineros Bolivianos (@cocinerosbolivianos) on Apr 12, 2019 at 7:49am PDT