María Renée Liévana: Siempre apoyé lo bueno que hizo Evo

La candidata a primera senadora por el MAS en Santa Cruz, María Renée Liévana (45), estuvo la noche del lunes en el programa Que No Me Pierda (QNMP), en el sector A Solas. La postulante a la Cámara de Senadores recordó sus inicios en su carrera profesional y las instituciones donde se desempeñó.

Liévana afirmó que luego de tomar contacto con gente cercana al presidente Evo Morales durante este 2019, ella se mostró predispuesta para trabajar en un proyecto en torno al partido político. Tras estos contactos, dijo que posteriormente recibió una llamada directa del mandatario boliviano quien la invitó "a ser parte de un grupo de personas que encararán los próximos 5 años el desarrollo del país".

"Me sorprendió que el presidente me hubiera llamado, es más, pensé que era mi colega Hugo Daza que me estaba cargando. (Evo) me retó, me desafió a levantarme temprano para hablar de este tema", dijo.

Consultada por la presentadora Cecilia Bellido respecto a qué la motivo a aceptar a ser candidata, Liévana respondió que aceptó porque significa un reto, por su vocación de servicio, para que en el espacio de la Asamblea Legislativa Plurinacional pueda ayudar a la ciudadanía.

Aclaró que no es militante al MAS, sin embargo, manifestó que siempre apoyó lo bueno que hizo el presidente Evo Morales. Respecto al 21F, dijo que el tema está cerrado por la sentencia que emitió el Tribunal Constitucional.

Aseguró que nunca fue activista del 21F, "que nunca levantó bandera por el 21F", y que aquella vez que estuvo en una rotonda durante un paro cívico fue para compartir con su familia y con los vecinos.

"Para nada, fui a compartir con ellos (familia y vecinos). Quiero decirte que desde siempre he apoyado todo lo bueno del presidente Evo Morales, mal podría expresarme en contra de él. Siempre tuve esta inclinación y que hoy se hace público", resaltó.

Sobre los conflictos familiares que salieron a la luz pública, María Renée Liévana dijo que nunca golpeó a su padrastro y que el problema que anteriormente se dio a conocer no se debe a un tema de herencia.

Finalizó dijo que en un corto tiempo su personaje, "Estefani Brillit", volverá para dar una sorpresa.