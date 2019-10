Más de 2 mil toneladas de basura sin recoger en Santa Cruz

La presidente del concejo municipal, Angélica Sosa, manifestó su preocupación por las 1800 toneladas de basura acumuladas en la ciudad y mercados de Santa Cruz, específicamente en el lado norte. En este sentido, pidió a la población dar paso a los camiones de Vega Solvi para no poner la salud de la población en riesgo.

Explicó que el sistema de recojo de la basura en la zona norte no se ha podido realizar con normalidad, la frecuencia de recojo es de 24 horas en los centros de abastecimiento y en este momento hemos tenido problemas para cumplirlo a cabalidad, dijo la autoridad municipal.

En promedio, Santa Cruz produce 1800 toneladas de basura cada día y desde hace un día y medio no han podido realizar el servicio, es decir que existen como 2200 toneladas acumuladas de desperdicios en la ciudad. "La ciudad estará en una situación no deseada, no queremos arriesgar la salud pública", dijo Sosa.