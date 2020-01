Más de 40% del parque automotor circula sin SOAT 2020

Mauricio Jiménez, subgerente comercial de UNIVida, informó que hasta la fecha, el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) alcanzó a un 56% del parque automotor nacional, que representa a 1.120.000 propietarios de vehículos. Sin embargo esta cifra no es el del todo positiva ya que 40% de los coches todavía circula sin tener cobertura del seguro.



"Hasta el 13 de enero estamos con 1.120.000 ventas de las personas que han comprado el SOAT para su automotor, lo cual representa el 56% en relación al parque automotor (...). Un 40% todavía falta comprar el SOAT", informó.



Recordó que en los primeros 10 días del año se reportaron 267 accidentes de tránsito en el país, de los cuales, 96 no contaban con la cobertura del SOAT.



En ese sentido, pidió a los propietarios de vehículos que aún no compraron el SOAT 2020, acudir lo más pronto posible a uno de los 1.700 puntos que habilitó UNIVida en el país para adquirir el seguro.



"Es importante mencionar que no tiene ningún tipo de multa por no haber comprado el seguro hasta el momento", aclaró.