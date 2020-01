Mbappé: "Si eres niño francés admiras primero a Zidane luego a Cristiano”

Kylian Mbappé presentó en París su ambicioso proyecto, la Fundación Inspired by KM, cuya finalidad es tutelar a un grupo de 98 chicos de edad comprendidas entre 9 y 16 años hasta insertarles en el mundo laboral. El delantero expuso la Fundación en un hotel de París junto a sus padres, Wilfrid Mbappé y Lamari Fayza, su abogada Delphine Verheyden y el resto de familiares que han hecho posible el proyecto.

Tras presentar un documental y posar con los 98 niños de la Fundación, el delantero del PSG respondió a algunas cuestionantes sobre el proyecto.

Una Fundación que surgió de la pasión que el mismo Mbappé tenía hacia las figuras del fútbol en su niñez. Consciente de que ahora es el ídolo de los más jóvenes, Mbappé ha querido tender la mano a los más jóvenes a través de Inspired by KM.

Mbappé no ocultó quién fue su ídolo de la infancia. Los citó por orden, dejando claro una vez más su admiración por el actual entrenador del Real Madrid.

"Bueno, he tenido fases. Para empezar de niño era Zidane. Si eres niño y eres francés tu ídolo es Zidane. Después Cristiano, que he tenido la suerte de enfrentarme a él, y luego los brasileños por su forma de jugar. El papel que quiero dejar mi sello con mis valores, dejar un mensaje en la historia del fútbol".

Tras exponer su sueño varios de los niños que acompañaron a Mbappé en la rueda de prensa, el jugador explicó el sueño. "Quiero el triplete, no estaría mal. Ganar la Champions con el PSG, mi primera Copa de Europa, después la Eurocopa y para colofón los Juegos Olímpicos", comentó el delantero.

Mbappé explicó el motivo de esta Fundación: "Lo que ha hecho por mí esta sociedad tengo que devolverlo. Soy un privilegiado porque hago de mi pasión un oficio".

"No lo hago por la imagen, lo hago desde el corazón. No podemos controlar lo que piensa la gente pero mi objetivo no es ese, sino de tender la mano a los niños y darles una sonrisa", dijo el crack.

El jugador promete dedicación: "No he creado esta Fundación para delegar, el fútbol es lo primero pero está claro pero voy a estar siempre encima y sacar el tiempo. Estaré siempre detrás aunque no esté presente".

Por último, el francés explicó que no se trata de captar talento o hacer deportistas, sino personas con un futuro estable y un trabajo para desarrollar sus capacidades: