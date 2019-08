Santa Cruz, Bolivia Santa Cruz, Bolivia

Confirmado. Desde este lunes 19 de agosto el Colegio Médico de Bolivia ingresará en un paro indefinido a nivel nacional en los tres niveles del sistema de salud, debido a que no llegaron a un acuerdo con el Ministerio de Salud para atender sus demandas.

Ayer las autoridades del Colegio Médico no acudieron a la reunión fijada con la ministra de Salud, Gabriela Montaño, en un hotel en la ciudad de La Paz, para analizar los cinco puntos del pliego petitorio. Los galenos enviaron una carta a la ministra donde le piden que responda por escrito a los cinco puntos planteados, caso contrario desde este lunes iniciarán un paro indefinido.

Wilfredo Anzoátegui, vicepresidente del Colegio Médico de Santa Cruz, manifestó que los cinco puntos de la demanda son: la institucionalización de los cargos; abrogación de la Ley 1189 sobre la inversión en la Caja Nacional de Salud; la inclusión en la Ley General del Trabajo; declarar al sistema nacional de salud como sector estratégico; y que los galenos participen del desarrollo de la ley del cáncer.

"El día martes nos reuniremos aquí en el hospital San Juan de Dios para salir en una gran marcha hasta nuestra plaza 24 de Septiembre", anunció Anzoátegui.

Por su parte Gabriela Montaño, ministra de Salud, acusó a los médicos de tener una “actitud muy cerrada”, a raíz de la ausencia por parte de los galenos, en la reunión fijada para el jueves.

"Yo lo que quisiera es abrir las puertas para el diálogo, (…) no quiero calificarlo, no quiero anunciar ninguna otra medida que no sea convocar al diálogo”, dijo la ministra cuando un periodista la cuestiono sobre si habría algún tipo de descuento a los médicos.