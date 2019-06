Menor de 11 años fue víctima de rapto y violación

Cochabamba, Bolivia Cochabamba, Bolivia

La desaparición fue reportada el pasado 31 de mayo, siendo rescatado por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de La Paz en la provincia “La Asunta”, en Los Yungas – La Paz el 1 de junio.

El primo del menor, Armando D. de 22 años, sería quien lo raptó para llevarlo a La Paz con ayuda de un amigo, José Luis Vargas de 30 años. Armando se alojó en la casa de su madre y obligaba a su víctima a trabajar en el campo cosechando quinua.

De acuerdo al examen forense practicado a la víctima, todo indica que fue violado, señaló la Dra. Ximena Guzmán, de la oficina de Igualdad de Oportunidades (DIO), los dos acusados y la madre de Armando D. fueron trasladados a Cochabamba y prestaron su declaración informativa durante tres horas en la Fiscalía de Quillacollo.

Determinaron la aprehensión de los dos varones a celdas de la Felcc de Quillacollo donde deberán aguardar la audiencia de medidas cautelares que se desarrollará hoy.

El primo negó el rapto y aseguró que el menor le pidió acompañarlo para trabajar a cambio de dinero, porque quería comprarse un celular, “El chiquito me ha dicho vámonos y me lo he llevado”.

La víctima es el menor de nueve hermanos y viven en una comunidad de Liriuni. El primo llegó de La Paz a Cochabamba el pasado 22 de mayo y se alojó en casa de su amigo José Luis Vargas quien es vecino de los hermanos.

De acuerdo a relatos de los hermanos de la víctima, el primo y su amigo ganaron la confianza de su hermanito de 11 años regalándole dinero y ropa, varias veces se quedaron en su vivienda con el pretexto de ver películas. La mañana del 31 de mayo, el menor de 12 años regresó junto a sus hermanos e indicó que desconocía el paradero de su hermano de 11 años, los padres alarmados sentaron la denuncia ante la Felcc por posible rapto.