Menor de 6 años fue vejada sexualmente por su tío

Cochabamba, Biolivia Cochabamba, Biolivia

Una menor de seis años sufrió abuso sexual por parte de su tío la tarde del sábado en Villa Taquiña, zona norte de Cochabamba. La madre de la niña fue a comprar material escolar y cuando llegó la pequeña le dijo a su progenitora que se había orinado, pero desgarradora fue la realidad cuando su madre vio que sangraba en sus partes íntimas.

La denuncia fue realizada a la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) de la Estación Policial Integral (EPI Norte), el director, Luis Choque, indicó que los padres de la víctima salieron de su domicilio dejando al cuidado del tío a sus cuatro hijos, cuando retornaron la niña sangraba de sus genitales.

“Yo he ido a comprar materiales, para volver así encontré a mi hija. Estoy mojada me ha dicho, ¿Cómo vas a orinar cada vez? Así todavía yo he reñido, no he mirado a mi hija, entonces cámbiate hijita estaba diciendo, cuando se ha bajado su buzito, estaba todo sangrado (…) Ayer siempre mi hermano no ha ido a trabajar él se ha quedado”, relató en medio de lágrimas la madre de la niña.

La víctima fue llevada a un Centro Médico, donde los galenos confirmaron la violación, ahora mismo se encuentra bajo observación por su delicado estado. El presunto responsable de este atroz acto, el tío, se dio a la fuga.