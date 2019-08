Bolsas y monedas caen en Argentina tras derrota de Mauricio Macri

Buenos Aires, Argentina Buenos Aires, Argentina

Los mercados latinoamericanos cayeron el lunes, afectados por temores sobre el crecimiento global ante la sostenida guerra comercial entre Estados Unidos y China, y por la derrota del oficialismo en las elecciones primarias realizadas en la víspera en Argentina.

"El panorama económico se ha deteriorado en todo el mundo a medida que se intensifica la disputa comercial entre Washington y Pekín", indicó el lunes un sondeo de expertos.

El peso argentino fue la moneda que más cayó en la región con un 15,27%, como reacción al aplastante triunfo opositor en las primarias del domingo, lo que aleja una posible reelección del presidente neoliberal Mauricio Macri en los comicios de octubre.

"Suba en la tasa de las (letras) 'Leliq', ventas en los mercados de futuros, ventas por cuenta de Hacienda y ventas propias del banco central en el segmento de contado, fueron las herramientas utilizadas por la autoridad monetaria para detener la fuerte suba del tipo de cambio", dijo Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio.

Macri se anticipó el domingo por la noche a un lunes que sería complicado. Después de reconocer su derrota pidió a Alberto Fernández que colabore con la gobernabilidad. “Yo haré mi parte, como siempre; los ganadores de hoy tendrán también su responsabilidad”, dijo desde el búnker de Juntos por el Cambio.

La decisión de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner de dar un paso al costado y poner a Fernández como candidato buscaba unir al peronismo pero también enviar un mensaje de calma a los mercados: no volverá la política económica del último kirchnerismo. Cuando se alejó de su jefa política, Fernández criticó con dureza la manipulación de estadísticas oficiales y las restricciones a la compraventa de dólares, entre otras polémicas medidas. En entrevistas, ha ratificado la intención de no repetir esas prácticas.

Datos

En tanto, el índice Merval de la bolsa de Buenos Aires, se derrumbó un 37% en cierre provisorio y anotó una de sus peores caídas diarias en su historia, encabezada por la baja registrada en acciones de los segmentos financiero y energético.

En tanto, el peso mexicano se depreció un 0,83%, a 19,55 unidades por dólar, mientras que el índice referencial S&P/BMV IPC bajó un 1,41%, lastrados por la creciente aversión al riesgo ante el colapso de los mercados argentinos. El peso colombiano cerró con una caída del 0,85% y durante la sesión alcanzó a tomar un mínimo récord de 3.462,50 unidades por dólar. La divisa acumula una depreciación de 16,8% en los últimos 12 meses. En la bolsa de ese país, el índice COLCAP retrocedió un 0,43% a 1.533,64 puntos.

Por su parte, el peso chileno cerró la jornada con un retroceso de un 0,41% a 714,00 unidades por dólar comprador y 714,30 unidades vendedor. El principal índice de la Bolsa de Comercio de Santiago, el IPSA, anotó un cierre preliminar de 4.826,66 puntos, con una caída de un 1,76%.

El sol peruano, recortó pérdidas iniciales y cerró con una depreciación marginal de 0,03%, luego de que el Banco Central colocó swaps cambiarios por 300 millones de soles para frenar la caída del sol que tocó un mínimo desde diciembre de 2016.

El referente de la bolsa limeña cayó un 1,64% y rompió la barrera de los 500,00 puntos impactado por el descenso de la minera de cobre Southern Copper tras suspenderse la licencia de construcción de su millonario proyecto Tía María. El real brasileño bajó cerca de un 1% mientras que el índice de acciones Bovespa anotó una pérdida cercana al 2%.