Mesa descarta declinar a su candidatura en las elecciones presidenciales

Santa Cruz, Bolivia Santa Cruz, Bolivia

El aspirante presidencial por Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, descartó que no declinará a su candidatura para las elecciones generales del próximo 3 de mayo, puesto que en las últimas encuestas él y su acompañante vicepresidencial se encuentran en el segundo lugar.

La mañana de este martes, Carlos Mesa y Gustavo Pedraza participaron en un conversatorio realizado por los estudiantes de la Facultad de Ciencias Exactas la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm).

"Nosotros no estamos proponiendo que se baje nadie, nosotros consideramos que aquellos candidatos que tienen menos posibilidades deberán consideran si es pertinente o no una participación en el proceso electoral, si eso ayuda o no a una candidatura fuerte", afirmó Mesa.

Para el también expresidente del país, la unidad de los candidatos debe construirse en base a propuesta, programa de Gobierno y la unidad del voto popular.

Denuncia a 'Juntos'

Carlos Mesa cuestionó a la campaña de Juntos, de la candidata Jeanine Áñez, por supuestamente usar recursos del Estado y manifestó que no cumplir los compromisos de transparencia, también es hacer fraude. En esa línea, señaló que el país viene de un fraude y corremos el riesgo de caer en otro fraude.

“Venimos de un fraude y podemos entrar a otro fraude”, aseveró.

El postulante presidencial sostuvo su afirmación explicando que “el fraude no es solamente el fraude electoral, es el fraude de compromisos que no se cumplen”.

Recordó el ejemplo donde, en programas o publicidad del Estado, “aparece la sigla Juntos o el nombre de la agrupación política Juntos y luego creen que los resuelven todo pidiendo disculpas y ese no es el tema”.