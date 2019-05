Cochabamba, Bolivia Cochabamba, Bolivia

El expresidente y actual candidato presidencial, Carlos Mesa, afirmó que el día martes se enteró, por la declaración de la diputada oficialista Susana Rivero, que el depositante de los 30 mil dólares por la venta de un departamento en Oruro era el excoronel Gonzalo Medina, vinculado con el narcotráfico.

Mesa explicó que el departamento se vendió a la señora Blanca Grimanesa Hinojosa Imanareco. Reconoció que el día 16 de junio de 2009 se depositó a su cuenta la suma de 30.000 dólares por esa transacción. Dijo que asumió “que el pago lo había hecho la señora Hinojosa”. Sin embargo, “el día de ayer (martes), me enteré por la declaración de la señora Susana Rivero que el depositante era Gonzalo Felipe Medina Sánchez”, agregó.

Al conocer esa situación, el exmandatario señaló que acudió Paulino Verástegui Pala, abogado encargado de la operación, quien le informó “que la venta la concertó con Rubén Fernando Medina Sánchez, mediante documento privado suscrito el 16 de junio de 2009”. Según el Mesa, el jurista dijo que “Rubén Medina indicó que la operación se haría a favor de la señora Hinojosa Imanareco, quien tenía una relación con su hermano Gonzalo Felipe Medina Sánchez”.

Ante estas denuncias del MAS en su contra, el candidato por Comunidad Ciudadana (CC), emplazó al ministro de Gobierno, Carlos Romero, a aclarar cuál fue su relación con el coronel Gonzalo Medina, ya que durante 13 años de Gobierno el exjefe de la Felcc fue considerado "un héroe, una estrella y un reconocido como uno de los más notables de la Policía.

"El señor ministro de Gobierno no se ha preguntado si un ministro puede mantenerse en el cargo después de este escándalo, el más grande escándalo en la Policía", cuestionó.

Piden transparencia

Oscar Ortiz, senador y candidato presidencial por la alianza Bolivia Dice No, pidió a Mesa a dar a conocer todos los documentos que sustentan la transacción del inmueble con el coronel Gonzalo Medina, para así esclarecer ante la denuncia hecha pública por el MAS.

"Yo vengo luchando contra el MAS trece años y sé cómo es enfrentarlo. Cuando me han atacado inmediatamente he salido ante la opinión pública y he esclarecido toda la denuncia y creo que eso es lo que voy a hacer", afirmó.