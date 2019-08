Santa Cruz, Bolivia Santa Cruz, Bolivia

Ante la posición de una mayoría de la población cruceña de que Carlos Mesa tuvo posiciones en contra del departamento de Santa Cruz cuando fue presidente del país (2003-2005) tras la renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada, el actual candidato por Comunidad Ciudadana (CC), se pronunció al respecto en el programa Uno Decide.

En la entrevista junto al presentador Marcos Montero, el también historiador recalcó "que no tuvo una actitud contraria a Santa Cruz" durante su mandato, sin embargo, pidió disculpas si alguna vez la ha dado entender.

"Algunos compatriotas cruceños creen de que Carlos Mesa es un come camba, permítanme ahora decirles que si ustedes por cualquier razón creen que yo he tenido una actitud contraria a Santa Cruz, que no he tenido, pero si las he expresado de alguna manera mis disculpas", manifestó.

"Lo importante es que ustedes sepan que mi corazón está con ustedes. Por lo tanto, si ustedes sienten que yo he tenido algo en contra con Santa Cruz, que no lo he tenido, me excuso y me disculpo", agregó.

Mesa aclaró que no fue casual que hubiera escogido a Gustavo Pedraza como su candidato a vicepresidente, ya que además de sus conocimientos en el área agropecuaria también es cruceño.

Manfredo Bravo, analista político y actual candidato a diputado pro UCS, recordó que Mesa tuvo compartimientos vinculados al MAS desde la caída de 'Goni', que en dicha época el entonces presidente del MNR manifestó de que los cruceños "debían cambiar el chip, dejar la mente provinciana, retrógrada y asumir la realidad que estaba viviendo el país".

"Todo esto es consecuencia de lo que pasó con Hormando Vaca Díez, cruceño que le tocaba asumir la presencia de la república y que en complicidad también con el MAS Carlos Mesa no dejó que se le entregue el mando constitucional", dijo Bravo.

Para Carlos Hugo Molina, ex prefecto de Santa Cruz, aseguró que existió una mala manipulación política en las declaraciones de Mesa y que tales expresiones se dieron de manera metafórica. Exhortó a la ciudadanía a volcar la página.

"A mí no me contaron la historia, yo la viví, en ese tiempo era ex prefecto y acompañaba al presidente en todas las actividades. Lo que hubo fue un acto de mala voluntad desde el punto de vista político, una manipulación. Yo creo que tenemos que dejar de ser fariseos en estas cosas y mirar al futuro", indicó.