Buenos Aires, Argentina

Leo y Sergio se conocieron hace algunos años y no es de extrañarse que ambos coincidan en muchas ocasiones con la selección de Argentina, como estos días por ejemplo, que comparten habitación en el hotel de concentración de la albiceleste.

Leo y Sergio se conocieron en el 2005. "Yo no sabía quién era. Estábamos comiendo en el predio de Ezeiza. Él estaba a mi derecha y hablábamos de unas zapatillas con Ezequiel Garay y Lautaro Formica. Leo en un momento dice algo de Estados Unidos. Yo pensé ‘quién es este’. Yo miraba fútbol, pero de la Argentina, no de Europa. Y le digo a Leo ¿vos cómo te llamás? Leo se acuerda y se caga de risa. Me contesta ‘Lionel’. Y yo le digo y tu apellido: ‘Messi’, me responde”, relató el “Kun”.

"¿No sabés quién es?", me preguntaron los otros. "Yo sabía por las noticias que había uno bueno de Barcelona y dije es este. Después, lo vi entrenarse y me di cuenta lo bueno que era y nos pusieron juntos en la habitación en ese Mundial de la Sub-20”, puntualizó.

Desde entonces su amistad ha ido creciendo y aunque no se ven muy seguido, cuando llegan a juntarse su amistad se fortalece aún más y la pasan bien juntos.

Hace poco, Messi decidió gastarle una pequeña broma a su compañero, y lo hizo con una foto que colgó en Instagram.

En la imagen, el jugador del Barcelona aparece en primer plano y sujetando una taza de mate, mientras que, al fondo, Agüero está profundamente dormido. “Tomando mates con mi compañero de pieza”, escribió Messi.

La publicación se hizo viral al instante, y ya acumula más de cinco millones de likes y numerosos comentarios en los que la gente bromea sobre el descanso del jugador del Manchester City. De hecho, un rato después, el propio Agüero contestó con un simpático “¡No sonó el despertador!”.