México dialoga con Estados Unidos sobre cárteles

México México

Marcelo Ebrard, ministro de Relaciones Exteriores de México dialogó este miércoles con autoridades de Estados Unidos, para contener la intención de que se declare organizaciones terroristas a la delincuencia mexicana.

A través de su cuenta de Twitter, el canciller mexicano difundió que ya está en comunicación con el gobierno de la Unión Americana, aunque no exhibió específicamente con quién se comunicó.

“Ya en comunicación con el gobierno de EU. Haremos diplomacia de unidad nacional para defender soberanía y decisiones propias. Saldremos adelante. Les informo avances”, escribió.

Ayer el presidente de Estados Unidos declaró que tiene intención de declarar organizaciones terroristas a cárteles mexicanos, por lo que el gobierno mexicano busca ahora una reunión de alto nivel entre ambas naciones.

"Cooperación sí, intervencionismo no", dice el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador esta mañana, quien evadió responder directamente la intención del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, por declarar terroristas a los cárteles de droga mexicanos, ‘por ser víspera del Día de Gracias’, que se celebra mañana en ese país. No obstante, aclaró que sólo tenía un mensaje al respecto: “cooperación sí, intervencionismo no. Y ahí lo dejamos”, como respuesta a Trump, quien incluso dijo que al presidente López Obrador le han ofrecido “entrar y limpiarlo todo, pero por el momento ha rechazado la oferta”.