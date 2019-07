Michelle Soifer conforme y feliz con su figura

Michelle Soifer sorprendió a sus seguidores de Instagram con una candente fotografía que la muestra orgullosa de su anatomía. Su ruptura con con Kevin Blow que fue un boom y el haberla visto entrando a la casa de Coto Hernández, ha puesto de cabeza al mundo de sus seguidores.

"Muchos dirán que estoy gorda, otros dirán está bien taypa, pero yo digo que estoy bien rica. Y si tienes dudas, ven y mírame",escribió Michelle Soifer en su cuenta de Instagram.

Rápidamente, el post acumuló más de 30 mil 'Me Gusta' y cientos de comentarios apoyándola. "Se como tu quieras ser , al final la gente critica por todo y eso es la vida, vive tu vida es Tuya!!! Lo demás no importa!!!", "Estas regia Michel no hagas caso a las envidiosas", "Gordita o flaca, tu belleza no se mide con tus curvas. Eres la mejor", fueron algunos de los mensajes que recibió.

Para Michelle Soifer lo que digan de ella no es algo que le importe, pero de seguro la frase "Más vale gorda que de polémica y risa, que flaca que de lástima" le viene como anillo al dedo.