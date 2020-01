Milano con doping positivo complica su continuidad en Royal Pari

El pasado 16 de julio del 2019, Royal Parti enfrentaba a Equidad de Colombia, por la Copa Sudamericana, en el Tahuchi. En dicho encuentro el argentino Mauro Milano, se encontraba lesionado, sin embargo por un supuesto error dirigencial, fue anotado en la nomina de los 18 jugadores, y por consiguiente salio en el sorteo del doping, en el cual dio positivo. Sin embargo cabe recordar, que el jugador argentino esa noche, no se encontraba en la banca de suplentes, por lo que no podría haber sido un recambio en el juego.

“Los dirigentes me pusieron en la lista, sabiendo que estaba lesionado. Justo salí en el sorteo del doping. En la tarde me habían colocado un corticoides, por eso no fui ni al banco de suplentes. Si hubiera querido sacar ventaja deportiva, hubiera jugado y no lo hice." afirmo el jugador, quien aclaró que se encuentra suspendido transitoriamente, esperando a que salga el fallo a mitad o finales del presente mes. Pero la preocupación del jugador es alta, debido a que si el fallo no sale a tiempo, Royal Pari no podrá renovar con el, y se quedaría sin trabajo.

“Es complicado, pero capaz que lo demande al club porque si no consigo equipo, me dejan a la deriva”, sostuvo el jugador, haciendo alusión que el no cometió ningún error para salir positivo en el doping.

Milano explicó que la dirigencia se esta haciendo cargo de su defensa ante las instancias pertinentes, afirmando que no lo han dejado solo.

Por otra parte, el pasado 16 de julio, Milano hablo con el médico del club Nildo Guardia, si es que que saldría positivo por el corticoides y este le indicó que ya lo había declarado para no tener inconvenientes.