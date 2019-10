Militares en servicio pasivo llaman a las FFAA defender al pueblo

La Paz, Bolivia La Paz, Bolivia

Un grupo de militares en servicio pasivo se pronunció este jueves exigiendo a las tropas de las Fuerzas Armadas hacer cumplir la Constitución Política del Estado y unirse al pueblo en sus protestas, ante las manifestaciones que iniciaron en el país denunciando un fraude electoral.

"Este grupo no es sedicioso, no es un grupo subversivo, no es golpista. Hemos vivido en un estado de quebrantamiento a la ley, de rompimiento a la Constitución. Este gobierno ha roto el hilo constitucional desde el momento que no ha respetado el 21 de febrero", afirmó Mario Almeida, coronel del Ejército en reserva.

Recordando el juramento que realizaron ante la CPE, Almeida exhortó a las "Fuerzas Armadas y camaradas" si se sumarán a defender a un gobierno ilegalmente constituido o a la Constitución Política del Estado.

En conferencia de prensa, el grupo autodenominado “patriotas militares”, llamaron a la unidad de diversos sectores de la población para hacer escuchar la voz de denuncia e impedir un cuarto mandato “inconstitucional” de Evo Morales.

“Si el pueblo se manifiesta y sale a defender sus derechos, las Fuerzas Armadas van a estar a su lado”, afirmó Almeida.