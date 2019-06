Minero murió intentando salvar a su padre, según sobreviviente

Leonardo Condori de 62 años, fue el único superviviente de los tres mineros bolivianos que sufrieron el accidente en la mina Directorio 8, punto San José, en la ciudad de Tocopilla, al norte de Chile y en el que resultaron muertos Denny y Salomón Veizaga, fallecieron.

Después de salir del Hospital Comunitario Marcos Macuada después del mediodía del domingo, el minero boliviano, que se encuentra en Chile desde hace ocho años, explicó en una entrevista para El Deber, que estaba “terminando su trabajo cuando sucedió el accidente”.

Paradójicamente, Condori tenía mucho tiempo sin realizar trabajo de este tipo de trabajos. El sobreviviente relató que le resulta increíble que “ninguna piedra de tamaño considerable le haya llegado al cuerpo. Es más, se agarra la cabeza al contar que una roca cayó entre sus piernas”.

“Ya estábamos por retirarnos. Instalamos maquinaria para perforar y estábamos por salir (de la mina). De un rato a otro pasó el derrumbe y como un milagro no me llegó ni una sola piedra. No sé qué pasó, es algo milagroso”, contó Condori, quien reveló que se tuvo que asir de una madera en la primera avalancha, en la que Denny y Salomón “aún estaban con vida”.