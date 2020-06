Ministra de Salud anunció el inicio de un proceso de institucionalización

La ministra de Salud, Eidy Roca, anunció el inicio de un proceso de institucionalización de todos los ítems entregados este año por el Gobierno de la presidenta Jeanine Áñez, en todos los departamentos del país.

Participaron representantes de todos los colegios médicos del país, el otro punto discutido en la reunión que se prolongó por casi seis horas, tiene que ver con las dificultades por las que atraviesa el personal profesional y de salud en cada departamento.

Al respecto, la ministra Roca fue taxativa: "El Ministerio (de Salud) intervendrá, cuando considere necesario, los Servicios Departamentales de Salud que no estén cumpliendo, que no estén apoyando el trabajo y que no estén realizando sus funciones".