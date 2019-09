Ministro de Defensa aclara que Parque Noel Kempff no fue afectado por incendio

El Parque Noel Kempff Mercado no tiene ninguna afectación por el incendio que se registra en la Chiquitania, que es controlado por aire y tierra para evitar que el fuego se propague a esa reserva que está ubicada al norte de San Ignacio de Velasco, dijo el ministro de Defensa, Javier Zavaleta.



"No hay afectación al parque Noel Kempff es producto de una información falsa sobre el pánico de alguna persona o institución, estamos monitoreando, allá hay brigadas que están muy cerca al parque, evidentemente hay fuego a varios kilómetros del lugar pero por el momento no hay ningún riesgo para el parque y vamos a mantener varios días", dijo una entrevista.



La autoridad explicó que se tienen tres helicópteros en la zona y personal de las Fuerzas Armadas en tierra para evitar que el incendio llegue a esa reserva natural, considerada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco desde 2.000.

Zavaleta llamó la atención a los cibernautas a quienes pidió no emitir noticias falsas que generan alarma, porque pueden causar desorden en las zonas de operaciones donde están desplazadas más de 10.000 personas para sofocar los incendios.



Explicó que de momento trabajan 10 comandos en 10 municipios pese a que en algunos lugares los focos de incendio son mínimos o se han extinguido en su totalidad, sin embargo, las brigadas de cada comando se van a mantener para hacer patrullaje y evitar que algún poblador o persona externa genere incendios.



Reiteró que los aviones y helicópteros contratados trabajarán tiempo indefinido y hasta que se extingan los incendios, que de momento afectan San Ignacio, Roboré y Concepción.



Dijo que ya está en marcha la etapa de post incendio que contempla la dotación de agua, para superar la sequía, programas de reforestación, dotación de viviendas, gestionar los créditos para los productores agropecuarios y la obtención de apoyo técnico para mejorar la producción agrícola y ganadera en la zona afectada.