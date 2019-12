Ministro de Hidrocarburos: "YPFB goza de buena salud financiera"

Víctor Hugo Zamora, ministro de Hidrocarburos, aseguró que la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) goza de buena salud financiera y es capaz de continuar "sin problemas" sus operaciones en la cadena de exploración, explotación, producción y comercialización de hidrocarburos.



Zamora dijo que el expresidente de YPFB, José Luis Rivero, seguramente tuvo un "lapsus" cuando mencionó que la estatal petrolera estaba "quebrada", una situación que luego negó, al afirmar que fue malinterpretado por la prensa.



"Hay buena salud, ha sido un lapsus el tema de la declaración (de José Luis Rivero) y nosotros afirmamos categóricamente que YPFB tiene salud financiera para continuar con la cadena productiva", sostuvo.



Por su parte, el nuevo presidente de YPFB, Herland Javier Soliz, lamentó las declaraciones de Rivero y, aunque admitió que en los últimos años producto de los bajos precios y menor producción la estatal petrolera redujo sus ingresos, señaló que todavía refleja buenas cifras capaces de continuar sin problemas en el negocio del gas.



"¿Cómo puede ser que la empresa que genera el 60% de los ingresos de este país se declare en quiebra, siendo que el país no conozca esta realidad?", cuestionó.



No obstante, Soliz indicó que la salida de Rivero de YPFB no responde a sus polémicas declaraciones, sino a que la presidenta Jeanine Áñez "quiere hacer las cosas bien" y transparentar todas las operaciones de la estatal petrolera.



"Cada uno de los bolivianos va a tener acceso a la información; si los números son rojos se los vamos a mostrar y si los números son favorables también se lo vamos a mostrar", aseguró.



Entretanto, el experto en hidrocarburos, Hugo de la Fuente, también se refirió al tema y señaló que YPFB tiene sus estados financieros para demostrar que todavía es una empresa "muy robusta" en activos.



"Nosotros tenemos todavía la capacidad, con nuestras reservas, de seguir vendiendo gas natural por 10 años más", mencionó.