Ministro de Justicia desestima que no haya habido violación en caso de joven cruceña.

El ministro de Justicia Héctor Arce, manifestó que no tienen conocimiento del informe supuestamente emitido por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) sobre el caso de una supuesta violación contra un joven en Santa Cruz por parte de cinco jóvenes contra una joven de 18 años y enfatizó que el caso debe ser investigado profundamente. "Más allá de esos informes hay que ponerse a pensar en las circunstancias en que ocurrieron este hecho", declaró la autoridad este lunes 31 de diciembre ante la prensa.

"No es tolerable que cinco varones se trasladen a un hotel con una señorita, y mucho más si han consumido drogas y no están en el uso pleno de su conciencia. Ese hecho por sí solo es gravísimo, es un hecho que significa la comisión de diferentes tipos penales ", declaró Arce.

El pronunciamiento de la autoridad surge después de que uno de los abogados de la defensa afirmara que IDIF estableció que no hubo el delito de agresión sexual porque no se habría encontrado rastros de semen en la víctima.

El abogado Andrés Otto Ritter también rechazó la matriz de opinión generada y explicó que el informe no dice que no haya existido violación sexual.

"El informe del IDIF puede ser oficial (pero) la noticia que sale no es correcta, parte de un principio, cierto que hay un informe del IDIF que dice que no hay semen, eso es cierto, pero de esa premisa llega a la conclusión de que no hay violación lo cual ya no es cierto", manifestó Ritter.