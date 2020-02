Luis Fernando López y Arturo Murillo, ministros de Defensa y de Gobierno, respectivamente en coordinación con el comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas (FFAA), Carlos Orellana, realizaron el lunes una inspección a las zonas afectadas por una mazamorra en el municipio de Tiquipaya, del departamento de Cochabamba.



"Estamos con patrullajes de la Policía Militar en coordinación con la Policía Nacional quienes están brindando seguridad en el lugar, en ningún momento hemos abandonado esto", afirmó López.



La autoridad pidió a la población afectada tener serenidad e indicó que ante el caos lo primordial es mantener la calma y seguridad para no lamentar la pérdida de vidas humanas.



El Ministro de Defensa dijo que las FFAA brindan apoyo y ayuda a la población, desde el primer momento en que se registró la mazamorra.



"Estamos trabajando 24/7, no podemos descansar tenemos que esperar que no llueva porque esa es nuestra mayor preocupación, estamos empleando una estrategia entrar por la parte sud que si pasa algo ellos van a ser los más afectados", agregó.



Indicó que en estos momentos lo fundamental es proteger a la población, es por ello que el Viceministerio de Defensa Civil tiene habilitados dos centros de acopio donde las personas están resguardadas.



López informó además que se han realizado sobrevuelos con helicópteros por la zona afectada para ver la cumbre y verificar que no se tengan más problemas, con ello se tiene ya un diagnóstico y se realizó una planificación concreta de todo lo que haya que hacer.