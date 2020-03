MIT desmiente haber elaborado estudio que pone en duda fraude electoral

Mediante una carta, los ministerios de Justicia y Relaciones Exteriores informaron que, Rafael Reif, Rector del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés), desmintió que su institución haya realizado el análisis que puso en duda la existencia del fraude electoral en Bolivia.



"Rafael Reif, Rector Adjunto del MIT-MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY en nota enviada al gobierno de Bolivia, desmintió que el estudio presentado por JOHN CURIEL Y JACK WILLIAMS, en el THE WASHINGTON POST fue elaborado por el MIT", señala el comunicado.



En pasados días, los norteamericanos Curiel y Williams publicaron un informe en el blog "Monkey Cage" del The Washington Post, en el que se presenta un supuesto análisis estadístico con el que se argumenta que en Bolivia aparentemente no existió un fraude en los comicios presidenciales del 20 de octubre del 2019.



Asimismo, el estudio pone en duda la auditoría hecha por la Organización de Estados Americanos (OEA), instancia que denunció el fraude electoral en las elecciones generales y que rechazó el análisis de Curiel y Williams.



"El mencionado artículo contiene múltiples falsedades, inexactitudes y omisiones (...). El artículo no es honesto, ni basado en hechos, ni exhaustivo. Sobre todo, no es científico", señaló la OEA.



Según el pronunciamiento de la Cancillería de Bolivia, que fue basada en la nota enviada por Reif, ambos analistas "llevaron a cabo el proyecto que describieron en su artículo como contratistas independientes del CEPR (Centro de Instigaciones en Economía y Política)".



El CEPR, según un artículo publicado por el diario español El Mundo, tiene como director a Mark Weisbrot, quien fue descrito como "asesor del chavismo" y responsable del análisis hecho por Curiel y Williams.



"El Gobierno de Bolivia reitera su descalificación y rechaza vehementemente estos intentos de desinformación tendenciosa e improvisada", cita el comunicado del Ministerio de Justicia.