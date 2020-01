Modern Warfare: comparación de los mapas del año 2007 con el de 2019

Digital Foundry ha realizado un exhaustivo trabajo en un nuevo vídeo en su canal de YouTube que pone en relieve el gran trabajo de revisión de estos escenarios de combate, que ya en 2007 resultaban sorprendentemente detallados y que ahora disfrutan de una gran cantidad de mejoras visuales.

No hay ninguna duda de que Infinity Ward ha sabido revisar Call of Duty: Modern Warfare manteniendo un buen equilibrio entre la renovación y las referencias directas a Call of Duty 4: Modern Warfare, uno de sus mejores trabajos y uno de los grandes referentes del género. Una manera estupenda de comprobar este gran trabajo es comparar los mapas clásicos del juego que han sido renovados en las versión de 2019.