Muere la actriz Andrea Arruti que interpretó la voz de Elsa en “Frozen”

Andrea Arruti, actriz de doblaje del personaje de Elsa en Frozen, fallece a sus 21 años, por lo que la industria del entretenimiento y doblaje en México lamentó la muerte de la joven. Así lo confirmaron varias compañías para las cuales Arruti trabajó, ya que la actriz falleció durante los primeros días de este año, pero la información fue difundida hasta este día.

Arruti, quien prestó su voz para la versión infantil de Elsa, Diamond Tiara en My Little Pony y Neeko en League of Legends, fue recordada por las empresas para las cuales trabajó.

De hecho, fue la cuenta oficial del videojuego League of Legends la que expresó sus condolencias a la familia de Andrea Arruti, quien será recordada por su personaje de Neeko.

Lamentamos el fallecimiento de Andrea Arruti, quien prestó su voz para Neeko y extendemos nuestras condolencias a sus seres queridos. Por su parte, hasta el momento la familia de la actriz de doblaje se ha reservado las causas de la muerte de la joven; aunque compañeros y fans han lamentado la pérdida.

A pesar de contar con tan solo 21 años, Andrea Arruti ya contaba con una larga trayectoria en el doblaje de voz, ya que participó en proyectos como Phineas y Ferb y Hora de Aventura.

Finalmente, compañeros de la actriz recordaron a la joven como una persona alegre y amable, además de que ya planeaba su debut como cantante.