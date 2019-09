Mujer agredida por transportistas perdió a su bebé

Maribel Arteaga, era la trabajadora tuvo que ser internada en el hospital Cochabamba, se encontraba embarazada de dos meses, es secretaria del sindicato “Oruro”, producto de los golpes perdió a su bebé.

El conflicto se desató ayer en la madrugada (3:30) cuando los conductores de los dos primeros sindicatos que cubren principalmente la ruta a Oruro descansaban en la parada cerca de la terminal departamental, frente al penal de San Antonio, fueron sorprendidos por los chóferes del sindicato Carrasco.

“Estaba en mi turno de trabajo, que era de 22:00 a 6:00, yo pedí por favor que no me golpearan, les dije estoy embarazada, pero a mí también a mí me han agarrado a patadas... Diciendo ‘tú eres parte de ellos’, fueron dos los atacantes que me patearon”, denunció Arteaga en el hospital Cochabamba.

El bebé que perdió Maribel era su tercer hijo, ahora lo único que exige es justicia, pidió que el peso de la ley caiga sobre los dos hombres que la agredieron.

“Yo quiero justicia (…) Yo he perdido a un bebé, me patearon como si fuera un animal, imploré que no me golpearan, pero no me escucharon”.