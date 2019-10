Mujer corta las patas traseras a su perro por ser paralítico

Luisiana, Estados Unidos Luisiana, Estados Unidos

Sin duda alguna los animales merecen respeto igual que todos los seres vivos. Son mascotas que buscan darnos amor y cariño. Levantan el ánimo en en días grises y siempre saben cómo sacar una sonrisa justo en el momento preciso. No se merecen ningún tipo de maltrato, menos de las personas que aman. Como el hecho acontecido con Buddy, un perrito cuyo maltrato ha dejado sin palabras por la crueldad con el que se cometió.

Una mujer de 50 años y dos jóvenes de 17, fueron arrestadas tras ser acusadas de cortarle las patas traseras a un perrito que no podía caminar. Lo hicieron en su casa, sin anestesia, provocándole un inmenso dolor. Simplemente ha sido un accionar macabro.

El terrible hecho quedó al descubierto cuando un veterinario lo revisó tras ser encontrado en un parque de casas rodantes. El profesional se percató que le faltaban sus patas traseras. Al dar con su dueña, le preguntó qué había pasado. La mujer comentó que sus patas se le cayeron tras vendárselas demasiado para combatir una infección. Esto se trataba de una mentira. Al inspeccionar a Buddy, el médico se dio cuenta que los cortes fueron infringidos de manera maliciosa.

Buddy quedó paralizado de su parte superior producto de un tiroteo. Desde entonces, arrastró sus extremidades detrás de él, lo que le provocó heridas, llagas, infecciones y mucho dolor. Necesitaba de un costoso tratamiento para terminar con su sufrimiento, pero su dueña no quiso gastar en él. Prefirió cortarle ella misma sus patitas, sin ningún tipo de placebo, y abandonarlo a su suerte en un hostil lugar. Contó con la ayuda de su hija y una amiga de ésta.

Buddy se está recuperando en el recinto Dante’s Hope East, en Luisiana, Estados Unidos. En su página de Facebook ya ha recaudado más de 16 mil dólares para pagar todo lo que él necesita.

El experto informó a la policía de este cruel maltrato. El sheriff Randy Smith, comentó lo impresionado que está de esta agresión por el nivel de maldad con la que fue efectuada. Él también es amo de una mascota.

"Como dueño de un perro, estaba completamente horrorizado cuando recibimos una queja de tan horrible crueldad hacia los animales en nuestra comunidad. Nuestros investigadores actuaron rápidamente y los responsables fueron acusados ​​en consecuencia".

Las tres involucrada fueron castigadas. La hija de la propietaria, de 17 años, es la responsable de la condición del perro. Fue acusada por agravada hacia los animales e ingresó a un centro de detención juvenil. Su madre fue arrestada por no obtener a tiempo la atención médica que necesitaba Buddy, pero fue liberada en una citación. La amiga de la joven fue imputada por abandono del perro, pero quedó sin cargos bajo el acuerdo de custodia de un adulto responsable.

"Repudio cualquier acto de maldad contra los animales. Buddy no se merecía pasar por el sufrimiento que le generó su dueña después del traumático incidente que lo dejó discapacitado. Me imaginó el dolor que sintió y se me ponen los pelos de punta. A pesar de esto, sigue viendo la vida con optimismo".