Mujer mató a su concubino por defender a sus hijos

Un hecho sangriento ocurrió en la zona del Plan 3000 cuando una mujer identificada como Carola Siles de 28 años asestó una puñalada certera contra su concubino causándole una muerte casi instantánea, la noche del jueves en el barrio 30 de Agosto, zona del Plan 3000, Santa Cruz de la Sierra.

“Me llamó llorando y me dijo, Heidi cometí una locura: creo que maté a Carlos”, declaró la hermana de la victimaria, quien agregó, “estábamos tomando y quiso atacar a mis hijos pero vos sabes cómo es él de violento y no me gusta que se meta con mis hijos”, había declarado a su hermana la sospechosa.