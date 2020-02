Mujer queda ciega después de tatuarse los ojos

Wroclaw, Polonia Wroclaw, Polonia

Una mujer en Polonia se ha quedado ciega en un ojo y está perdiendo la vista en el otro después de que un intento de tatuarse sus globos negros salió mal.

Después de someterse al procedimiento, Aleksandra Sadowska se quejó de un dolor en los ojos, aunque el artista del tatuaje le aseguró que se trataba de una reacción normal y que debería tomar analgésicos hasta que se curara.

Sin embargo, los informes locales afirman que el artista, conocido como Piotr A de Varsovia, enfrenta cargos criminales por supuestamente usar tinta corporal para tatuar la piel la cual no se considera segura para los ojos.

Los reclamos llegaron después de que se inició una investigación, y los abogados de la mujer declararon:

"Hay pruebas claras de que el artista del tatuaje no sabía cómo realizar un procedimiento tan delicado". "Y, sin embargo, decidió realizarlo, lo que llevó a esta tragedia".

Después de perder la vista completa en su ojo derecho, los médicos le dijeron a Aleksandra que el daño era irreparable y que pronto también perdería la vista en su ojo izquierdo.

En declaraciones a los medios locales, dijo: "Desafortunadamente, por ahora los médicos no me dan mucho optimismo para mejorar. El daño es demasiado profundo y extenso. Me temo que estaré completamente ciega".

"No me encerraré en el sótano y me deprimiré. Tengo tristeza detrás de mí, pero estoy viva".

Han pasado cuatro años desde que la demanda de Aleksandra comenzó y solo ahora el artista del tatuaje enfrenta cargos por su error.

Hasta este punto, Piotr continuó dirigiendo su salón donde mayormente realizaba perforaciones en las orejas. Se ha declarado inocente de los cargos, aunque se espera que el caso judicial comience pronto.

La noticia llega poco después de que una mujer de 24 años sufriera el mismo problema después de tatuarse los globos oculares de color azul.

A diferencia de Aleksandra, Amber Luke de Nueva Gales del Sur en Australia recuperó la vista después de un mes de no poder ver.

Mientras discutía la terrible experiencia, dijo que el procedimiento se sintió como si el tatuador "tomara 10 fragmentos de vidrio y me lo frotara en el ojo".

"Desafortunadamente, mi tatuador se metió demasiado profundo en mi globo ocular", agregó.

"Si el procedimiento de globo ocular se realiza correctamente, se supone que no debe quedarse ciego en absoluto. Estuve ciega durante tres semanas. Eso fue horrible".