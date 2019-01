Mujer vendió el Xbox de su pareja infiel por $us 3

¡Le dió donde más le duele! Una mujer, alentada por el despecho, al enterarse que su pareja le fue infiel en la etapa de su embarazo tomó su preciada "reliquia", una consola Xbox, y la puso a la venta por tan solo 3 dólares. "En realidad pensaba regalarla", escribió en su pos, pero aclaró que necesitaba el dinero para comprarse un cuchillo más grande y pinchar sus neumáticos.

Georgia Jackson, de 24 años, puso en venta a través del grupo en Facebook Northumberland's Everything Must Go, que permite revender cosas de segunda mano, "el orgullo y alegría" de su marido: su consola Xbox One con auriculares nuevos y cuatro juegos por un precio de solo 3 libras esterlinas (3,86 dólares estadounidenses).

Jackson afirmó que Josh Maddock, de 25, con el que la mujer tenía una relación desde hace cuatro años, la engañó en el 2016 y el año pasado cuando la pareja esperaba a un bebé. "Eso fue una traición masiva", precisó en una entrevista al periódico The Sun.

"Quería humillarlo. Después de que lo publicara me sentí mucho mejor", señaló.