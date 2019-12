Murillo afirma que funcionarios españoles aún no dejaron Bolivia

La mañana de este lunes el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, afirmó que los funcionarios de la embajada de España que debían dejar el país aún no lo hicieron.

“Entiendo que no han salido los delgados españoles. De acuerdo a los informes que nosotros tenemos, ellos siguen en Bolivia, no se han movido para nada, los brazos de Bolivia están abiertos para todos aquello que vengas y respeten nuestras normas, nuestras reglas, respeten al Gobierno legalmente establecido”, afirmó la autoridad gubernamental.

Murillo aseguró que el gobierno de Jeanine Añez desea tener buenas relaciones internacionales.

“Nosotros queremos hacer amigos, no peleamos con nadie, no queremos hacer enemigos pero no vamos a permitir que ni cubanos, ni venezolanos, ni ningún ciudadano, venga a nuestro país para tratarnos como si fuéramos una colonia”, aseveró.