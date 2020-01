Murillo: "Carlos Romero está en manos del Ministerio Público y no del Gobierno"

Arturo Murillo, ministro de Gobierno, aclaró que Carlos Romero, extitular de esa cartera de Estado, está en las manos del Ministerio Público y que el Gobierno de turno no tiene injerencia en el poder Judicial.



"Está en manos de la ley, nosotros no somos la ley, nosotros no señalamos con el dedo quién va a la cárcel, esto no es el Movimiento Al Socialismo", dijo a los periodistas.



Durante la jornada de hoy el Ministerio Público presentó la imputación formal en contra del exministro por los delitos de incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias en el caso de corrupción descubierto en la Unidad Ejecutora de Lucha Integral Contra el Narcotráfico (UELICN).



Romero fue aprehendido el martes en calidad de sindicado por ese caso referido a la firma de contratos irregulares para el mantenimiento de helicópteros y aviones que apoyan a la lucha contra el narcotráfico.



"El señor Romero no ha cumplido con citaciones de la ley, lamentablemente ha sido detenido y está en manos del Ministerio Público. Ojo Ministerio Público que lo han puestos los azules (...). Nadie nos puede decir que nosotros hemos puesto un juez o un fiscal hasta el día de hoy", enfatizó Murillo.



Esa autoridad rechazó las observaciones contra el Gobierno sobre una supuesta violación a los derechos humanos de exautoridades y colaboradores del expresidente Evo Morales.



"Yo me pregunto dónde estaba la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos), dónde estaba Derechos Humanos en el caso Chaparina, en el caso de Franclin Gutiérrez, en el caso de la Calancha, en el caso de Chonta (Roger) Pinto o derechos humanos solamente tienen los delincuentes, los corruptos, los que han protegido el narcotráfico y el crimen estos últimos 14 años en Bolivia", cuestionó.