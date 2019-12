Murillo: "La policía debe volver al trópico de Cochabamba"

Arturo Murillo, ministro de Gobierno, pidió a los "buenos dirigentes" de sectores sociales y a las entidades defensoras de derechos humanos (DDHH)gestionar el retorno de los efectivos de la Policía boliviana al trópico de Cochabamba.



"Hago pues un llamado también ¿Dónde está el Defensor del Pueblo, dónde están la (Asamblea Permanente de) Derechos Humanos? ¿La gente que está en el Chapare que quieren que haya Policía no tienen derechos humanos? O sea, ¿Dónde está el Defensor del Pueblo de esos señores? ¿Qué están esperando, por qué solamente los defensores del pueblo aparecen cuando hay muertos y para culpar al Estado? Yo creo que deberían hacer su trabajo", dijo a los periodistas.



El 11 de noviembre, el comandante departamental de la Policía, Jaime Zurita, informó que el 100% de sus efectivos en el trópico de Cochabamba fueron replegados, debido a las amenazas de los pobladores y a los destrozos en las estaciones policiales de Villa Tunari, Shinahota, Ivirgarzama y Bulo Bulo, tras el conflicto político social pos electoral.



Murillo exhortó, también, a que los "buenos dirigentes" que quieren la realización de las elecciones generales en el trópico de Cochabamba participen en el proceso "para llamar a la conciencia a aquellos malos dirigentes que están detrás del narcotráfico, que están detrás del terrorismo y que lo único que les interesa es llenar sus bolsillos y no darle seguridad a su gente".



Aclaró que el objetivo del Gobierno es evitarlas confrontación de las autoridades y los pobladores y que se den garantías para que la Policía realice su trabajo en esa región.



"Para nosotros es muy fácil meter mañana policías y militares al Chapare, pero la idea no es confrontarnos. La idea no es violencia. La idea es hacer la cosas de buena forma", sostuvo.



La autoridad gubernamental recordó que la gobernadora de Cochabamba, Esther Soria, comenzó las gestiones "necesarias" con dirigentes del trópico, para el retorno de la Policía y dijo que se espera "que no demoren demasiado".