Murillo no descarta 'encapsular' el Chapare y pide a cocaleros pedir disculpas a la Policía

La Paz, Bolivia La Paz, Bolivia

'Encapsular' la zona del Chapare en Cochabamba, con restricción en el ingreso y salida de personas en esa zona, es una de las opciones que maneja el Ministerio de Gobierno tras el incidente que sufrieron 85 policías del trópico cuando fueron expulsados de ese lugar por la población y dirigentes cocaleros.

Así lo dio a conocer esta mañana el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, quien conminó a los dirigentes cocaleros, a quienes tildó de "defensores de los delincuentes", pedir disculpas de manera general a la población y a la Policía Boliviana, institución que ponderó por cuidar la vida de los bolivianos y por realizar un buen trabajo en la lucha contra el coronavirus.

"Si ellos no quieren, no les importa, nosotros vamos a 'encapsular' el Chapare como lo tenemos ahora, nadie sale, ni nadie entra. No quieren que se cobren bonos, no se cobrarán. No vamos a ir a la confrontación. Es hora de que la gente se dé cuenta del daño que hacen esos dirigentes, lo criminales que son esos dirigentes", resaltó.

A tiempo de cuestionar la labor y posición de Derechos Humanos en Bolivia con la Policía nacional, Murillo indicó que no caerán en la confrontación y que actuarán bajo la ley en las manos.

"Lo que están tratando de hacer es de generar es muerte. Nos piden a gritos que militaricemos el Chapare, que metamos policías y balas. Sabemos que si metemos gente allá para buscar orden a la fuerza ellos van a disparar a su gente como lo hicieron en Sacaba para decirnos Gobierno asesino", afirmó en contacto con los medios.

La autoridad agregó que en los ríos, que unen la zona con otras regiones como Beni, se registró enfrentamiento entre los comunarios del lugar que impiden el cruce de los chapareños hacia territorio beniano, ya que se han descubierto casos positivos del Covid-19.