Murillo: “No sean sinvergüenzas, ¡trabajen!”

Arturo Murillo, Ministro de Gobierno, calificó de “sinvergüenza” al director del Servicio Departamental de Salud (SEDES), Eddy Calvimontes, porque presuntamente no está cumpliendo su trabajo de precautelar la salud en Cochabamba. Además, amenazó con llevarlo a la cárcel.

“La labor del señor del Sedes es llevar médicos, barbijos, guantes (…), no sean sinvergüenzas, ¡trabajen! No estamos aquí para jugar, ni para hacer política y si el señor del Sedes hace política lo voy a meter preso”, aseguró Murillo.

El Gobierno central habilitó la ex Villa Olímpica para recibir a 157 migrantes que volvieron de Chile y están en cuarentena. Murillo advirtió con cárcel a quien se resista, incluyendo la gobernadora de Cochabamba, Esther Soria y al Director del SEDES.

Calificó de reacciones políticas las observaciones realizadas por la gobernadora Esther Soria quien en las últimas horas pidió más ítems y presupuesto para atender la emergencia.

“Me ha preocupado que las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y la Policía se quejen de que la Gobernadora no les ha entregado ni un solo barbijo, ni un litro de gasolina (…) Le ruego, señora Gobernadora apóyenos, usted es la primera autoridad del departamento, no salga a pedir ítems o pedir plata, si usted no está apoyando a la región, no hagamos política”, dijo.