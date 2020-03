Murillo presentará una denuncia contra un médico por atentado a la salud pública

Este lunes el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, anunció que se presentará denuncia penal contra un médico en Santa Cruz por atentado a la salud pública.

La autoridad aseveró que el galeno subió un video a las redes sociales, en el que aseguraba que el gobierno ocultaba la muerte de una persona por coronavirus.

“El médico que ha hecho correr un video en Santa Cruz diciendo que había un muerto por coronavirus, que estamos ocultando, no me acuerdo en este momento el hospital, pero ha hecho correr eso maliciosamente cuando él sabía que el muerto no era por coronavirus “, puntualizó.