Murió el guionista y director de “Chucky, el muñeco diabólico”

El guionista y productor estadounidense John Lafia, uno de los guionistas detrás de la película original de "Chucky", tomó la drástica medida de suicidarse.

Murió a los 63 años, sus familiares y allegados explicaron que el hecho sucedió el pasado 29 de abril en la ciudad de Los Ángeles, informa Variety.

“Estamos devastados de enterarnos del fallecimiento de nuestro amigo John Lafia. Fue una parte crucial de la familia ‘Chucky’ desde el principio. Co-escribió el guión original de Child’s Play junto con el director Tom Holland y yo, y John dirigió Child’s Play 2, la película favorita de consenso entre los fanáticos de Chucky”, señaló Mancini, el creador del muñeco diabólico.

Además de su trabajo que definió la historia de Chucky, el currículum de Lafia incluye producciones como The Blue Iguana, Man’s Best Friend, Babylon 5, The Dead Zone, Firestorm: Last Stand at Yellowstone, y un videojuego de Digital Pictures/Sega llamado Corpse Killer.

Revive un poco la carrera de este reconocido director.