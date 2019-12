Murió Marie Fredriksson, cantante de Roxette

Luto en el mundo musical tras el anuncio de la muerte de Marie Fredriksson, cantante y líder del grupo de pop sueco Roxette, falleció a los 61 años, según confirmó la gerente de prensa de la banda, Marie Dimberg.

"Con gran tristeza debemos anunciar que uno de nuestros más grandes y queridos artistas ha fallecido. Marie Fredriksson murió en la mañana del 9 de diciembre", escribió Dimberg en un comunicado de prensa.

"El tiempo pasa tan rápido. No hace tanto tiempo que pasamos días y noches en mi pequeño departamento compartiendo sueños imposibles. ¡Y qué sueño llegamos a compartir! Me siento honrado de haber conocido tu talento y generosidad. Todo mi amor va para ti y tu familia. Las cosas jamas serán iguales", escribió Gessle haciendo referencia a la canción Things will never be the same, de su disco Joyride.

Time goes by so quickly. It’s not that long ago we spent days+nights in my tiny apartment sharing impossible dreams. And what a dream we eventually got to share! I’m honoured to have met your talent+generosity. All my love goes to you+your family. Things will never be the same. pic.twitter.com/CTegAUGrXG — Per Gessle (@PartyPleaser) December 10, 2019

"El tiempo pasa tan rápido. No hace tanto tiempo que pasamos días y noches en mi pequeño departamento compartiendo sueños imposibles. ¡Y qué sueño llegamos a compartir! Me siento honrado de haber conocido tu talento y generosidad. Todo mi amor va para ti y tu familia. Las cosas jamas serán iguales", escribió Gessle haciendo referencia a la canción Things will never be the same, de su disco Joyride.

Para saber

Marie Fredriksson deja a su esposo Mikael Bolyos, de 62 años, y a sus dos hijos, Josefin Bolyos, de 26, y Oscar Bolyos, de 23 años respectivamente. Fredriksson será enterrada en silencio solo con la familia más cercana.

Roxette es uno de los grupos más famosos de la historia de Suecia, el único que puede mirar cara a cara en popularidad a ABBA, aunque ellos más orientados hacia el rock. Fundado en 1986, el dúo ha vendido más de 75 millones de discos en todo el mundo y encabezó la lista de Billboard estadounidense en varias ocasiones, siendo la primera de habla no inglesa en grabar un unplugged de la MTV.