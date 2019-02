Entrevista: Nacho dice que Venezuela necesita un cambio espiritual

Venezuela Venezuela

El cantante venezolano Miguel Ignacio Mendoza, más conocido como ‘Nacho’, se encuentra de gira por Latinoamérica y en Argentina dio una entrevista donde habló del difícil momento que atraviesa su país natal, Venezuela.

Ignacio estudió Comunicación Social, dos años de Derecho y luego de Ingeniería electrónica. Antes de debutar como parte del dueto Chino & Nacho, formó parte del grupo Calle Ciega. Hoy se encuentra cantando como solista y en esta nota relata sus comienzos.

Comentó que hace poco estuvo por Venezuela, y fue con el objetivo de aportar algo positivo: “Yo siento que por encima del desastre político que existe en Venezuela el pueblo con el pueblo necesita reconciliarse, siento que hay rencor, que hay más resentimiento, envidias; y todos los cambios comienzan en el corazón de cada quién, entonces yo llegué, caminé, me tomé fotos con muchísima gente”.

“Salieron fotografías de gente que imagínate, que éste se tomó una foto con un chavista, entonces las mismas personas que apoyo y las mismas personas por las que grito, se resintieron y en algún momento me dieron la espalda”, dijo.

Una de sus publicaciones contra el gobierno de Maduro

“Hay muchísima gente en crisis, que pasa hambre, muchísima gente que no tiene hogar, que no está esperando por nuestras protestas, que nuestras protestas no los alimentan, no les dan un techo. Mientras pasa el tiempo y nosotros decimos no, yo no voy más nunca a Venezuela, hay personas que están deseando que tú por lo menos llegues y le den un bocado todo el tiempo, que por lo menos llegues y le digas te voy a ayudar con esto y te voy a ayudar con lo otro, y era mi filosofía. Pero me salió un poquito mal”.

“Hace tres años que no hago música en Venezuela”

“Fue un viaje express de dos días, fue un viaje en el que yo no sabía qué iba a esperar porque yo tengo amplias diferencias con el gobierno venezolano, entonces fue un riesgo, fue llegar allá y tratar de poner como fortaleza el poder mediático que muchos de los artistas tenemos. Soy venezolano y debería tener el derecho y la libertad de poder circular en mi territorio sin problemas, sin sentirme perseguido y siento que al principio se logró el cometido, que fue la primera entrada, recibí escolta y custodia de parte del gobierno venezolano, porque obviamente estaban tratando de resguardar mi seguridad”.

“La gente me conoce popularmente desde que tengo 19 años y ya tengo 35, entonces me vieron sin cabello, sin barba, sin hijos. Ahora tengo cuatro hijos, como que presenciaron todas mis etapas, entonces confío mucho en eso, me siento muy hijo de mi país”.

Durante la entrevista, 'Nacho' aseguró que ya no quiere volver a su país. “No, ya no quiero ir porque me siento frustrado, siento que nuestro país necesita un cambio espiritual, un cambio energético que comienza por nosotros, un cambio que una de las bases es el respeto y el temor a Dios. Las ganas de ver al prójimo bien, la alegría de ver sonrisas en caras ajenas, el hecho de limar todos esos sentimientos amargos y de reconocerlos en nosotros y poder empezar a desembolsarlos. Entonces me sentí como con rabia y siento que me sume a esos sentimientos, sabes que me dejé contaminar también de eso, entonces dije no, lo que vaya a ser lo tengo que seguir haciendo de corazón por encima de quién reciba golpes, yo no puedo regresar golpe con golpe, porque odio por odio es odio doble”.