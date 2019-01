Nadia Cruz es elegida defensora interina en reemplazo de David Tezanos

La Paz, Bolivia La Paz, Bolivia

La tarde de este miércoles, el pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), designó a Nadia Alejandra Cruz Tarifa como Defensora del Pueblo interina, tras la renuncia de David Tezanos Pinto.

En la segunda sesión de la ALP, existieron 96 votos de los diputados y senadores presentes, la mayoría del MAS, y cero a favor de Ximena Míriam Fajardo Navarro.

"Ha concluido de forma satisfactoria la segunda sesión ordinaria de la Asamblea Legislativa Plurinacional en la cual se procedió a designar de forma interina, hasta que se realice una nueva convocatoria, a la ciudadana Nadia Alejandra Cruz Tarifa como Defensora interina del Pueblo", anunció la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra.

La titular del Senado explicó que, para designar a Cruz en el cargo, la ALP solicitó información a distintas instituciones para verificar que no existan antecedentes penales en su contra, antecedentes de violencia de género, certificaciones de no militancia y para verificar que no tenga deudas con el Estado.

Esta designación se hace seis días después de que David Tezanos Pinto presentará su renuncia al cargo de Defensor del Pueblo luego de ser cuestionado por utilizar ambientes estatales para exponer sus problemas conyugales y comparar su caso con el de Gabriela Zapata.

Nadia Cruz nació en La Paz, el 10 de diciembre de 1982, es abogada, tiene maestría en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional, diplomados en Educación Superior. También promovió un juicio contra Gonzalo Sánchez de Lozada.

Fue parte de la Defensoría entre 2012 y 2014, como Profesional en Derechos Humanos-Asesoría Constitucional y Legislativa y como Jefa Nacional de Servicios a la Ciudadanía. En 2016 retornó a la institución y fue nombrada Jefa Nacional de Atención y Prevención de Conflictos; después fue designada como Adjunta para la Defensa y Cumplimiento de los DDHH.