Nancy Gutiérrez: "Queremos recuperar la credibilidad del TSE"

La vocal electa del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Nancy Gutiérrez Salas, comprometió el jueves un trabajo esforzado para recuperar la credibilidad del Órgano Electoral Plurinacional, tras su elección esta madrugada en la Asamblea Legislativa Plurinacional.



"Cuando creemos que no hay credibilidad en este Órgano, pensamos que la cosas van a tambalear en el país; y si somos probos y confiables ahora vamos a seguir adelante, Bolivia debe tener esa confianza y como ciudadanos y ciudadanas que tenemos ahora esta gran responsabilidad, debemos darle esa credibilidad y seguridad a Bolivia entera", dijo a la ABI.



La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) eligió la madrugada del jueves a seis nuevos vocales titulares del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que obtuvieron dos tercios de voto de los miembros del legislativo ellos son: Daniel Atahuachi Quispe, Rosario Baptista, Nancy Gutiérrez Salas, Oscar Hassenteufell Salazar, María Ruiz Vaca Diez y Francisco Vargas Camacho.



Gutiérrez agradeció la confianza depositada en su persona y dijo que su trabajo demostrará su calidad profesional.



La nueva vocal tiene más de 30 años de trabajo en el área periodística y docencia en la ciudad de Oruro y fue ejecutiva del Sindicato de Trabajadores de la Prensa y presidenta del Colegio de Comunicadores de esa región altiplánica.



"Este tiempo ha sido muy duro para el país, por tanto, yo no voy a jugar mi prestigio, que nadie desconfié, escuche en alguna declaración que quizá esto nuevamente pueda torcerse, no, yo por lo menos digo de todo corazón gracias al pueblo boliviano a Oruro por el apoyo y sabré responder a este reto en mi vida", aseguró.



Por su parte el presidente de la Asociación de Periodistas de Oruro, Jorge Barrientos, destacó la designación de Gutiérrez y dijo que enorgullece al periodismo orureño.



"Con mérito propio, desafío a la adversidad, capacidad intelectual, principalmente humildad y sabiduría, son atributos que garantizan un proceso electoral honesto en el futuro, para beneficio de una recuperada y verdadera democracia", aseveró.

Fuente: ABI