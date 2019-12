Nemesia Achacollo es enviada a Palmasola

Nemesia Achacollo, exministra de Desarrollo Rural y Tierra, es enviada a Palmasola. La justicia determinó revocar la detención domiciliaria para la ex autoridad, por el caso Fondioc,sSin embargo, sus abogados pidieron que se realice en el penal de Miraflores.

"La revancha es contra esta mujer indígena, me van a llevar enmanillada porque soy mujer, porque soy indígena. Ratifico que no podrán tapar mi voz aunque para nosotros no hay justicia. Soy inocente porque yo no me llevé la plata", afirmó la exministra, quien se declaró inocente y aseguró que cometen una injusticia con ella



La audiencia de Achacollo sobre la modificación a las medidas sustitutivas se realizó la mañana de este miércoles en el Juzgado Segundo de Instrucción en lo Penal Zona Sur. La exautoridad fue detenida el 5 de agosto de 2016 y cumplió un año en la cárcel de Miraflores de La Paz, luego, en diciembre de 2017, se dispuso su arresto domiciliario, que debía cumplir en su domicilio en Montero (Santa Cruz).