Netflix pide evitar el #BirdBoxChallenge inspirado en la película de Sandra Bullock

La nueva película protagonizada por Sandra Bullock ha sido producida para Netflix y fue dirigida por Susanne Bier, y ha marcado un nuevo record para el servicio streaming, pues en una semana 45 millones de cuentas han reproducido la producción titulada Bird Box (A ciegas).

La película es un thriller de terror postapocalíptico que ha generado otra ola de desafíos en la red que se ha vuelto viral en poco tiempo después de su estreno, pues los usuarios están publicando videos bajo la etiqueta #BirdBoxChallenge, que provocaron la respuesta de Netflix por el peligro de las consecuencias que puede acarrear su realización.

El desafío consiste en andar, como el personaje de Malorie (Bullock), con una venda en los ojos para luego subir fotos y videos de la hazaña: gente llevándose cosas por delante, tropezando y cayéndose, paseando perros que también llevan los ojos vendados. Los memes también han sido protagonistas de este suceso viral.

La película realizada exclusivamente para streaming (no pasó ni pasará por salas de cine) cuenta la irrupción de un extraño mal, que se contagia al mirarlo: una entidad misteriosa que cobra la forma de los temores más profundos de cada persona y las lleva al suicidio de inmediato. Malorie y sus dos hijos pequeños, a los que solo llama Niño y Niña, atraviesan bosques y navegan un río para encontrar el único lugar en la Tierra donde refugiarse. Y para que el monstruo no los alcance, lo hacen con los ojos vendados.

Can’t believe I have to say this, but: PLEASE DO NOT HURT YOURSELVES WITH THIS BIRD BOX CHALLENGE. We don’t know how this started, and we appreciate the love, but Boy and Girl have just one wish for 2019 and it is that you not end up in the hospital due to memes.