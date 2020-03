Nicolás Maduro insta a las mujeres venezolanas a tener seis hijos

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, lideró este martes un encuentro con integrantes del Plan Nacional de Parto Humanizado y Lactancia Materna, en Caracas.

Acompañado por decenas de mujeres, el líder chavista las instó a dar a luz hasta seis hijos, esto, pese a la alarmante crisis humanitaria que atraviesa Venezuela y que es negada por el régimen.

“A parir, pues, a parir. Todas las mujeres a tener seis hijos, que crezca la patria. Tenemos que convertir el Plan de Parto Humanizado en una misión. El Plan de Parto Humanizado tiene que ser enseñado en primario y secundario”, dijo en un acto que fue emitido por las cadenas de televisión y radio.

Maduro recordó que esta es “la semana de la mujer” y llamó a detener la violencia de género en el país: “Quiero que el pueblo me escuche en esta semana de la mujer. Es la semana de la mujer, y yo hago un llamado a todos los hombres, al respeto y al amor hacia la mujer, hacia la madre, hacia la abuela, hacia la hija, y hacia la compañera, hacia la pareja, hacia la esposa. A la mujer no se le toca ni con el pétalo de una rosa; respeto absoluto a la mujer. No a la violencia de género, que cese la violencia”.