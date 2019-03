Niña de 3 años muere sofocada en una patrulla mientras su mamá tenía sexo con su jefe

La expolicía de Long Beach, EEUU, Cassie Barker, admitió con lágrimas que estaba teniendo relaciones sexuales con su supervisor, mientras que su hija de 3 años se estaba muriendo por la exposición al calor en su auto patrullero.

El pasado lunes 18 de marzo, la mujer, de 29 años, se declaró culpable de los cargos que se le imputaban, luego del incidente que le costó la vida a su hija en septiembre del 2016. Aunque al inicio de su juicio fue acusada de asesinato en segundo grado, sus cargos fueron cambiados a homicidio involuntario.

Según detalles sobre el caso revelados por la revista Peoplethis link opens in a new tab en su sitio en línea, luego de que terminara su jornada laboral, la entonces oficial de policía de Long Beach se dirigió en compañía de su hija a la casa de Clark Ladner, su supervisor.

Luego de que la exoficial tuviera relaciones sexuales con su jefe, se quedó dormida por varias horas y cuando regresó al auto encontró a su hija inconsciente. La pequeña habría llegado a un hospital cercano y, según se ha reportado, su temperatura corporal alcanzó los 41 grados centígrados.

Tras la aceptación de culpabilidad en la muerte de su hija, el juez a cargo del juicio deberá entregar la sentencia que le impondrán a la mujer el próximo 1 de abril. Los fiscales que trabajan en el caso han recomendado que se le imponga una pena de 20 años de cárcel.

Fuertes revelaciones durante el juicio:

No era la primera vez que Barker dejaba a su hija sin supervisión en un auto. En una ocasión anterior, dejó a Cheyenne mientras hacía compras. Un transeúnte vio a la nena encerrada y llamó a la policía.

“Como madre, se supone que debes proteger a tu hijo, y Cheyenne se fue porque su madre no la protegió, no una sino dos veces”, dijo el padre de la niña, Ryan Hyer, “Que Dios tenga piedad de su alma”.

"No puede salir del dolor y la indignación. Cada vez que cierro los ojos, me imagino su sufrimiento y luego la imagino acostada en este ataúd”, dijo. “Todavía la veo sonreír y reír en mi cabeza y asumiría que la sonrisa y la risa se convirtieron en dolor y sufrimiento en ese caso. Es una imagen que no quiero tener, pero es una imagen de la que no puedo deshacerme", dijo el padre.