Niña frustra secuestro de su hermanita en plena vía pública

En el sur de la capital colombiana Bogotá, una niña de 5 años, logró evitar que un desconocido que las asaltó secuestrara a su hermana menor, de 3 años, mientras caminaban por la noche junto con su madre por una calle.

El dramático momento comenzó cuando, "Venía camino a entregar a mis hijas a la casa de su padre, las dos niñas iban de mi mano cuando de repente un tipo en bicicleta me intercepta por detrás, me tapa la boca y me dice al oído 'entrégueme la niña'", contó la madre este jueves.

En las imágenes de una cámara de vigilancia se ve cómo el desconocido asalta a la familia y cómo la mujer forcejea con él tratando de evitar que se lleve a su hija pequeña, el intento de secuestro ocurrió en el barrio Las Delicias, localidad de Tunjuelito, Colombia. Durante el forcejeo para evitar que se lleve a su pequeña hija, la otra niña de 5 años consiguió irse corriendo para pedir ayuda a los vecinos de la zona.

La intervención de los vecinos facilitó la captura del sospechoso quien fue llevado a las autoridades. Sin embargo, el sujeto alegó padecer de una enfermedad mental intentando justificar sus acciones. Situación que será canalizada en los próximos días. Después de las investigaciones de los hechos la Policía detuvo al secuestrador, se reveló que se trata de un individuo natural de Venezuela que acechaba en los alrededores de la localidad.

El coronel Pedro Abreo Ramírez, oficial de Inspección de la Policía Metropolitana de Bogotá, indicó que, “Se tiene información de la ciudadanía que una persona intenta raptar una niña, se hace la verificación por parte del cuadrante y capturan a la persona. Se está en verificación en la Unidad de Reacción Inmediata (URI), estamos constatando qué fue lo que ocurrió y los móviles”.

"No lo dejen suelto, es un peligro para la sociedad", recordó la madre entre lágrimas, al denunciar que el agresor se reía en su cara cuando lo enfrentó en la Policía y le preguntó por qué quería raptar a su hija. Como consecuencia de la agresión, la mujer y la niña recibieron algunas lesiones menores, además de problemas de estrés que según alega la señora, han afectado a sus hijas quienes no quieren salir a la calle tras lo sucedido.