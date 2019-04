Niño ciego de 7 años aprendió sólo a tocar el piano y es una sensación

Avett Ray tenía tan solo 11 meses de edad cuando sorprendió a su madre al tocar en el piano las notas de "Estrellita dónde estás". Sara D. Moore no podía creer que su hijo estuviera de puntillas en el piano interpretando una canción que se había aprendido de memoria.

"¿Cómo puede saberse las notas?", se preguntó Moore.

Para cualquier padre habría sido un momento extraordinario, pero para Moore, que vive en Centerville, Ohio, cerca de Dayton, la alegría era doble: no solo porque Avett era muy pequeño, sino porque él era ciego.

"Él tenía un juguete con esa melodía, así que supe que de esa forma se había aprendido la canción" dijo Moore, a los 31 años. "Me quedé hipnotizada. Llamé a mi madre y le dije, 'no lo vas a creer, Avett está tocando "Twinkle, Twinkle, Little Star'".

Seis años después, el segundo hijo de Moore, que ahora tiene 7 años, ha llegado más allá de esa primera canción de cuna. Avett Ray, como lo conocen sus fans, ahora se presenta localmente frente a cientos de personas, cantando y tocando canciones como "Bohemian Rhapsody" de Queen, o el minueto de Bach en sol mayor.

Avett, que es ciego de su ojo izquierdo y tiene visión limitada de su ojo derecho, pasó rápidamente de tocar "Twinkle, Twinkle, Little Star" de oído" a "Itsy Bitsy Spider" y otras canciones infantiles, dijo Moore.

"Una vez que él escucha una canción, puede tocarla", dijo ella. Para el segundo cumpleaños de su hijo, él sabía tocar "Happy Birthday" sin que nadie le enseñara, y a la edad de 3, él descubrió su fascinación por Adele.

En febrero de 2017, después de que Avett pidiera a su madre hacer un video de él hablándole a Adele y cantándole la canción de "Hello", Moore lo publicó online, y rápidamente voló por Internet. El video fue seguido por covers de "Let it Be" de los Beatles, "Total Eclipse of the Heart" de Bonnie Tyler y la canción de Megan Trainor "All About That Bass".

Antes de que él hubiera completado el preescolar, Moore dijo, ella recibió peticiones para que él tocara en una escuela local y eventos de la comunidad.

"Yo me quedé de pie ahí y vi su actuación" dijo. "Y me quedé impresionada".

Avett, que está en primer grado y está aprendiendo a leer Braille y camina con un bastón, dijo que actualmente prefiere los clásicos.

"Amo el minueto de Back en sol mayor" dijo en una entrevista telefónica con The Washington Post. "Y en mi última clase de piano, le dije a mi profesora que yo también quiero aprender el minueto en sol menor. Ya no quiero seguir aprendiendo Adele".

Sin embargo, ahora disfruta del rap, dijo Moore, y casi todas las noches graba ritmos en un estudio en el sótano con su prometido, Tommy Ferrell.

"Tiene un oído innato para la música es diferente a todo lo que he visto" dijo Ferrell, un gerente de incursión comercial que disfruta de la música como hobby.

La madre de Avett se maravilla a diario de que, aunque nunca ha leído partituras y que a menudo necesita ayuda para moverse, no tiene problemas para encontrar las teclas en un piano.