No haber tenido militancia política en 10 años, requisito para ser futuro vocal

La Cámara de Diputados sesionará hoy para aprobar la reglamentación y convocatoria sobre la selección de los nuevos vocales electorales Departamentales.

Para todos aquellos profesionales que busquen postularse para el cargo, deben tener en cuenta los 16 requisitos a presentar ante el Órgano Electoral, entre los cuales destacan no haber ocupado un cargo público en cualquier entidad estatal y que no hayan renunciado tres meses antes del día de la titulación, así lo explica el Reglamento Transitorio de Selección y Elección de Vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) aprobado por la comisión de constitución mixta de la asamblea legislativa.

Ademas esta reglamentación exige que los postulantes no deben tener militancia en ninguna organización política en los últimos 10 años al proceso de selección, esto para evitar cualquier susceptibilidad en cuanto a la participación de los candidatos. De igual manera se demanda que los postulantes no sean dirigentes o candidatos en alguna organización política en los cinco años anteriores a la fecha de designación y no tener parentesco con alguna autoridad del estado, hasta el cuarto grado de consanguineidad.

Plazos

La presidenta de la Cámara de Senadores, Eva Copa, afirmo que a partir del sábado los postulantes podrán presentar sus documentos a la comisión de Constitución. El plazo se extenderá por ocho días, es decir, será hasta el próximo 7 de diciembre, la Comisión trabajará de forma permanente para remitir un informe al pleno de la instancia Legislativa.

Las asambleas departamentales deberán entregar una lista con las ternas de los posibles vocales a esa instancia en un plazo de 20 días. La Cámara Baja tendrá la labor de seleccionar a los mejores postulantes.